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Чорний четвер: українська команда вперше змоделювала трагічні події Майдану у віртуальній реальності (відео)

10:19, 18 вересня 2018
Суспільство
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Команді знадобилось близько 200 тисяч фотознімків, щоби побудувати модель віртуальної реальності.

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Відвідувачі проводять 15-20 хвилин в VR-окулярах, "проживаючи" той трагічний  день.

Проект Aftermath VR: Euromaidan доступний для всіх та буде безкоштовним і в Україні, і за кордоном.

Прем'єра повної версії проекту запланована на листопад 2018 року до річниці Євромайдану.

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Теги: #Євромайдан#віртуальний 3D-тур#події на Майдані 2014