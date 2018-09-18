Чорний четвер: українська команда вперше змоделювала трагічні події Майдану у віртуальній реальності (відео)

У Києві презентували унікальний проект, який занурює глядача в події 20 лютого 2014 року.

Українська команда New Cave Media змоделювала Майдан у віртуальній реальності.

Команді знадобилось близько 200 тисяч фотознімків, щоби побудувати модель віртуальної реальності.

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Відвідувачі проводять 15-20 хвилин в VR-окулярах, "проживаючи" той трагічний день.

Проект Aftermath VR: Euromaidan доступний для всіх та буде безкоштовним і в Україні, і за кордоном.

Прем'єра повної версії проекту запланована на листопад 2018 року до річниці Євромайдану.