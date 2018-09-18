Майбутнє вже тут: у Німеччині почав курсувати перший в світі потяг на воді (відео)
16:27, 18 вересня 2018Суспільство
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У Німеччині відбулася світова прем'єра першого водневого потяга.
У Німеччині почав курсувати перший в світі потяг на воді
У свій перший рейс потяг вирушив з міста Бремерферде у Нижній Саксонії.
Coradia Ilint - перший в світі водневий потяг розроблений французькою компанією Alstom.
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Однієї заправки вистачає на 800 км при швидкості руху до 140 км/год.
На даху потяга встановлена цистерна з водневим паливом і паливний елемент. Він перетворює енергію водню на електричний струм, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.
З часом еко-потяги повинні замінити всі дизельні потяги регіонального напрямку Нижньої Саксонії.
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