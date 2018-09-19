Жителів окупованого Сімферополя налякав звук вибуху

Звуки було чути в різних районах Сімферополя.

Жителі окупованого Сімферополя пишуть у соціальних мережах про вибух, який стався близько полудня.

Повідомляється, що звук можна було почути в різних районах міста. Мешканці пишуть, що в районі Центрального автовокзалу та готелю "Москва" вимкнулися сигналізації авто, передає "Крим.Реалії".

На сайті управління МНС по окупованому Криму про надзвичайні події в Сімферополі поки не повідомляють. Журналісти з'ясовують подробиці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року жителі Сімферополя у соціальних мережах повідомляли про гучний звук невідомого характеру, який пролунав в одному з густонаселених районів міста.