Жителів окупованого Сімферополя налякав звук вибуху
14:04, 19 вересня 2018Суспільство
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Звуки було чути в різних районах Сімферополя.
У місті почули звук вибуху / фото adrescrimea.com
Жителі окупованого Сімферополя пишуть у соціальних мережах про вибух, який стався близько полудня.
Повідомляється, що звук можна було почути в різних районах міста. Мешканці пишуть, що в районі Центрального автовокзалу та готелю "Москва" вимкнулися сигналізації авто, передає "Крим.Реалії".
На сайті управління МНС по окупованому Криму про надзвичайні події в Сімферополі поки не повідомляють. Журналісти з'ясовують подробиці.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року жителі Сімферополя у соціальних мережах повідомляли про гучний звук невідомого характеру, який пролунав в одному з густонаселених районів міста.
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