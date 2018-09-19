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Жителів окупованого Сімферополя налякав звук вибуху

14:04, 19 вересня 2018
Суспільство
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У місті почули звук вибуху / фото adrescrimea.com

Повідомляється, що звук можна було почути в різних районах міста. Мешканці пишуть, що в районі Центрального автовокзалу та готелю "Москва" вимкнулися сигналізації авто, передає "Крим.Реалії".

На сайті управління МНС по окупованому Криму про надзвичайні події в Сімферополі поки не повідомляють. Журналісти з'ясовують подробиці.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року жителі Сімферополя у соціальних мережах повідомляли про гучний звук невідомого характеру, який пролунав в одному з густонаселених районів міста.

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Теги: #Крим#вибух#Сімферополь