"Росія прийшла нас захищати": водій BlaBlaCar серед ночі висадив попутницю з авто через суперечку про політику

За словами дівчини, конфлікт виник через протилежні політичні погляди, а саме - на стосунки Росії і України.

Водій сервісу пошуку попутників BlaBlaCar висадив з машини киянку Дарину Буру вночі у Нікополі Дніпропетровської області. Чоловік зробив це через суперечку з дівчиною про політику.

Цією історією дівчина поділилася в Facebook.

"Я написала скаргу на цього **лана, який посеред ночі в Нікополі висадив. Підтримка блаблакара максимум повідомила йому, що така поведінка є неприйнятною. І опублікувала мій відгук про поїздку. Той х*р, звичайно ж теж, написав: "Боронь Аллах від таких попутників", - розповідає Дарина Буря.

Читайте такожПоліція затримала підозрюваного у вбивстві львівського водія BlaBlaCar

За словами дівчини, конфлікт виник через протилежні політичні погляди, а саме - на стосунки Росії і України: "Чувак" вважає, що Порошенко здійснив у 2013 році військовий переворот в країні, а Росія прийшла нас захищати. А до цього ми жили в мирі, злагоді та партнерських відносинах. Тільки військові з Західної України поперлися вбивати людей на Сході".

Водій на її коментар відповів: "Буде наука, як з незнайомими людьми розмовляти!".

Як повідомляв УНІАН, BlaBlaCar запустив новий алгоритм пошуку попутників.