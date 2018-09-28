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З фронту - на подіум: у Львові жінки, які повернулися з війни, дефілювали у етносукнях (відео)

20:11, 28 вересня 2018
Суспільство
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На львівському аеродромі вони демонстрували вишивки відомих українських дизайнерів. Як це було - у сюжеті ТСН.

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Теги: #война#Львов