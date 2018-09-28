З фронту - на подіум: у Львові жінки, які повернулися з війни, дефілювали у етносукнях (відео)
20:11, 28 вересня 2018Суспільство
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На львівському аеродромі вони демонстрували вишивки відомих українських дизайнерів.
У Львові жінки, які повернулися з війни, дефілювали у этноплатьях
З фронту - на подіум. Проект "Українські амазонки" зібрав 30 жінок -військовослужбовців, волонтерів, медиків та журналістів.
На львівському аеродромі вони демонстрували вишивки відомих українських дизайнерів. Як це було - у сюжеті ТСН.
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