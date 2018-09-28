З фронту - на подіум: у Львові жінки, які повернулися з війни, дефілювали у етносукнях (відео)

На львівському аеродромі вони демонстрували вишивки відомих українських дизайнерів.

З фронту - на подіум. Проект "Українські амазонки" зібрав 30 жінок -військовослужбовців, волонтерів, медиків та журналістів.

На львівському аеродромі вони демонстрували вишивки відомих українських дизайнерів. Як це було - у сюжеті ТСН.