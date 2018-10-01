Постраждалі у харківській ДТП із Зайцевою написали скаргу в Адміністрацію президента

Автори скарги попросили Петра Порошенка як гаранта Конституції взяти на особистий контроль розслідування цієї справи.

Постраждалі та родичі загиблих у ДТП за участю Зайцевої та Дронова у Харкові в колективній скарзі розповіли про численні порушення під час розслідування аварії й попросили Адміністрацію президента взяти на контроль розгляд цієї справи.

Відповідну заяву опублікувало місцеве видання Kharkiv Today.

У скарзі йдеться, що з самого початку розслідування аварії, жертвами якої стали шість пішоходів, відбувалося з порушеннями чинного законодавства. У жодному протоколі не зафіксовано, що Зайцева керувала Lexus без водійських прав, хоча камери патрульних зафіксували цей факт.

Експертиза, яку Зайцева пройшла в день аварії, показала наявність в її аналізах наркотичного препарату. Однак повторний аналіз зробити не вдалося, оскільки за дивним збігом обставин не вистачило біоматеріалів. Ще одна дивина - зникнення лікаря-нарколога Олени Федірко, яка проводила первинне обстеження Зайцевої. "Федірко звільнилася через кілька місяців після ДТП. В суд на допити не з'являється. І нинішнє її місцезнаходження невідомо", - йдеться у скарзі.

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Постраждалі не розуміють, чому ні оперативники, ні експерти не змогли встановити номер і марку автомобіля червоного кольору, із яким Зайцева, імовірно, влаштувала гонки. Хоча в центрі Харкова, як правило, дуже багато людей і багато камер відеоспостереження, які зафіксували, як Lexus і цей невстановлений автомобіль на дуже великій швидкості їхали від площі Конституції у бік вулиці Сумської.

Експертам також не під силу встановити швидкість, з якою їхав автомобіль Зайцевої. "Фахівцям інституту імені Бокаріуса при наявності записів з п'яти камер відеоспостереження і даних бортового комп'ютера чомусь також не вдалося встановити швидкість руху автомобіля" - написано у скарзі.

50 тисяч гривень, які родина Зайцевої перерахувала постраждалим і родичам загиблих, в обвинувальному акті визнано пом'якшуючим "частковим відшкодуванням шкоди" і зарахували до пом'якшувальних обставин. Однак законодавство України не передбачає таке поняття, як часткове відшкодування збитків. До того ж більшість потерпілих повернули ці гроші родині Зайцевої.

"Життя їх близьких людей оцінили в 10 разів менше, ніж прийнято судовою практикою у таких справах у 2017 році", - наголошується у скарзі.

Цю скаргу підписали шість осіб. Серед них Оксана Євтєєва, у якої в аварії загинув чоловік Олександр Євтєєв і через тиждень після аварії в лікарні померла сестра Діана Берченко. Також скаргу підписав Ігор Берченко - батько загиблої Діани і Оксани, яка дивом вижила.

Автори скарги попросили Петра Порошенка як гаранта Конституції взяти на особистий контроль розслідування цієї справи. У тому числі - виконання судового рішення. З АП відповіли, що справу взято на контроль, повідомляє у Facebook журналістка Тетяна Доцяк.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.