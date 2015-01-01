Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вірить, що новий рік буде роком перемоги і звільнення України від окупантів та терористів.

Про це йдеться у новорічному зверненні Турчинова, повідомляється на офіційному сайті РНБО.

"Підбиваючи підсумки року, що минає, перш за все, хочу подякувати всім тим героям, які не шкодуючи себе, не вагаючись, пішли захищати нашу Батьківщину. Саме завдяки вам, завдяки вашій мужності, сміливості та чесності перед собою, перед державою, ми змогли вистояти. Ми зупинили агресора...", - сказав Турчинов.

Читайте такожТурчинов пообіцяв, що жоден солдат не поїде в АТО ненавченим і босимЗа його словами, нашій країні загрожує сильний та небезпечний ворог, тому для перемоги нам потрібно об'єднати всі зусилля. "Вірю, що наступний рік буде роком перемоги, роком звільнення від окупантів та терористів нашої країни!", - наголосив голова РНБО.