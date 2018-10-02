Рада прийняла закон, що забороняє використовувати найменування та ознаки Нацполіції

Незаконне використання особою ознак належності до Нацполіції тягне за собою штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України (№7474).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутата із 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, Законом передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 184-3, де встановлюється, що незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання нею на транспортному засобі найменування Нацполіції чи похідних від нього, у тому числі, викладених іноземною мовою, - тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а так само громадськими об’єднаннями, ознак належності, найменування Нацполіції або похідних від нього, у тому числі, іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, - тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб-підприємців, посадових осіб - від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, Закон України "Про Національну поліцію" доповнюється статтею 5-1 "Використання найменування та ознак належності до поліції".

У ній встановлюється, що ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

Використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі, іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках - за рішенням керівника поліції.

Використання органами держвлади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадськими об’єднаннями, а так само фізичними особами ознак належності, найменування поліції або похідних від нього, у тому числі, іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до Кодексу про адмінправопорушення, які набирають чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону.