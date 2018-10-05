Пам'яті жертвам Голодомору в Україні

23 листопада 2018 року Україна відзначить сумну дату своєї історії- 85 річницю Голодомору. У всьому світі все більше країн визнають Голодомор 1932- 1933 року актом геноциду. У липні 2018 року штат Огайо став 12 штатом США, який визнав Голодомор. Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства, відповідні постанови ухвалили ООН і Генеральна асамблея ЮНЕСКО.

Україні важливо відновити історичну справедливість і зберегти пам'ять про трагедію. Пам'ятники та меморіали- це пам'ять всього людства про білі й чорні сторінки історії. Найперший пам'ятник Голодомору в Україні був відкритий ще в 1983 році в Канаді. У листопаді 2008 року, до 75 річниці Голодомору, Президент України, за участю президентів європейських держав, керівників зарубіжних парламентів та міжнародних організацій відкрив Меморіальний комплекс «Свічка пам'яті» в Києві. Будівництво відомого, вже всіма світу, меморіалу виконувала компанія «Київбудінвест» (входить в асоціацію «Інтербудмонтаж», голова Правління Петрук В.В.). Меморіальний комплекс «Свічка пам'яті», загальною висотою 36 метрів, включає в себе меморіальний комплекс, меморіальну алею, скульптурні композиції та музей, який розміщений під меморіальної стелою. Навколо стели- 24 жорна. Вони символізують два циферблати годинника. Історичні документи свідчать, що в ті роки тільки за добу вмирало близько 24 тисяч чоловік. На кожному жорні тисяча колосків- стільки людей вмирало за одну годину.

Наша компанія будує складні інфраструктурні об'єкти в багатьох країнах, але будівництво цього меморіалу було для нас особливою честю та відповідальністю. Ми пишаємося тим, що саме ми побудували його і тим самим зробили свій внесок у відновлення історичної справедливості і вічної пам'яті про невинно загиблих наших предків. Кожен, хто відвідував Меморіальний комплекс «Свічка пам'яті», бачив наскільки це складний об'єкт з безліччю архітектурних деталей. Він вимагав від нас особливих технологій виготовлення і монтажу. Все ускладнювалося стислими термінами і київськими ландшафтами (меморіал зведений в зсувонебезпечному районі дніпровського парку). Але ми впоралися, завдяки досвіду і професіоналізму нашої команди. "- згадує Голова правління будівельної асоціації « Інтербудмонтаж », Володимир Петрук.

У 2008 році 300 фахівців української компанії «Київбудінвест», працюючи цілодобово, у кілька змін, забили понад 300 буронабивних паль, поклали десятки тисяч кубічних метрів монолітного залізобетону, змонтували залізобетонні конструкції монумента і здали об'єкт за 3 місяці. Через кілька років меморіальний комплекс жертв Голодомору отримав статус національного. Протягом 10 років меморіальний комплекс, який став головним символом пам'яті Голодомору в Україні, відвідують українці, туристи та офіційні делегації іноземних держав. Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» включений до Державного Протоколу та церемоніалу України.