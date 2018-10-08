Галкіна розлютували розмови про розлучення з Пугачовою

У мережі обговорюють новину про те, що Пугачова і Галкін розлучаються. Сам гуморист відмовився коментувати цю інформацію.

У росЗМІ з'явилася інформація, що артист і телеведучий Максим Галкін може розлучитися з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою.

Тому журналісти видання "360" зв'язалися з гумористом і попросили підтвердити або спростувати чутки.

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За словами видання, прохання розлютило 42-річного шоумена. Він відмовився коментувати ситуацію.

"Я не даю коментарів. Я вас благаю, не треба мені ніколи дзвонити з жодного приводу", - відповів Максим Галкін.

За інформацією росЗМІ, причина ймовірного розлучення Пугачової і Галкіна - нібито роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі та Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.