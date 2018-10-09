ГПУ повідомила про виявлений випадок катування засудженого у вінницькій в'язниці

Правоохоронці виявили, що співробітники установи намагалися підробити медичні документи в'язня.

Співробітники Вінницької установи виконання покарань №1 кілька діб катували ув'язненого.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що порушення в тюрмі були виявлені під час позапланової перевірки.

"Протягом кількох діб зазначену особу з явними ознаками розладу здоров'я тримали в непристосованому для цих цілей камерному приміщенні в жахливих антисанітарних умовах, без світла, водопостачання, каналізації, постільної білизни, засобів особистої гігієни, належного медичного забезпечення тощо", - повідомили у відомстві.

Також правоохоронці виявили, що співробітники установи намагалися підробити медичні документи в'язня.

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За результатами перевірки, права ув'язненого, який відчув на собі тортури, відновлені. У відомстві зазначають, що йому надали необхідну медичну допомогу, забезпечили належні умови утримання та нагляд лікарів.

Крім того перевірка встановила систематичні порушення прав ув'язнених, засуджених до довічного позбавлення волі.

"У житлових камерних приміщеннях виявлено молотки, пилки, колючо-ріжучі предмети, хімічні речовини, верстати, інші речі і обладнання, заборонені для вільного обігу серед ув'язнених зазначеної категорії", - йдеться в повідомленні.