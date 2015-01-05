За ніч у зоні АТО не прозвучало жодного пострілу - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

До цього часу бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових використовуючи різні види озброєння у тому числі й артилерію.

«Із стрілецької зброї, крупнокаліберного кулемета та гранатометів бойовики 5 разів обстріляли населений пункт Піски, поблизу Донецька. Обстрілу із стрілецької зброї зазнали наші військові на блокпосту неподалік населеного пункту Новотошківське, а мінометного обстрілу – позиції на околицях Орлово-Іванівки», - йдеться у повідомленні.

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В той же час, опівночі впродовж години бойовики тричі обстріляли українських військових застосовуючи артилерійські системи поблизу населених пунктів Рідкодуб та Малоорлівка.