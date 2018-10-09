Денісова вимагає від омбудсмена РФ документального підтвердження припинення Сенцовим голодування

Український омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що Росія вже 5-й день не може офіційно підтвердити інформацію про припинення чи продовження Олегом Сенцовим голодування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової документально підтвердити інформацію про припинення чи продовження голодування незаконно засудженим в РФ українським режисером Олегом Сенцовим, а також про його самопочуття.

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Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook. "Щодо голодування Олега Сенцова. Не знаю, чому в РФ не виходить встановити простий факт: голодує українець чи ні. Суперечливою інформація була ще зранку п’ятниці (5 вересня), але чиновники агресора не можуть ні підтвердити її остаточно, ні спростувати уже 5 день", - написала Денісова.

Вона вимагає від Москалькової надати офіційну інформацію щодо голодування та самопочуття Олега Сенцова з підтвердженням відповідними документами.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що у разі продовження голодування, до нього б застосували примусове годування через його критичний стан.

8 жовтня в інтерв'ю російському виданню «Известия» Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування і почав писати сценарій нового фільму.

Разом з тим, сьогодні, 9 жовтня, уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ Анатолій Сак заявив, що Сенцов не припиняв голодування.