Сестра Сенцова про стан брата: загроза смерті досі "абсолютно реальна"

Наталія Каплан підтвердила, що стан здоров’я Олега Сенцова "дуже поганий".

Навіть після припинення голодування залишається загроза смерті українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан.

Вона підтвердила, що стан здоров’я Сенцова дуже поганий. Саме у зв’язку з цим політв’язня планували годувати примусово, що і стало причиною його відмови від голодування.

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«Олег у листі написав, що не знає, чи вибереться він з цього стану. Насправді загроза смерті вона абсолютно реальна і вона залишається навіть зараз, навіть завтра, коли він буде відмовлятися від голодування», — сказала Каплан.

Вона також додала, що попереду ще розгляд справи Сенцова у Європейському суді з прав людини.

«Все залежить виключно від політиків, як і раніше. Але поки в нас ніякого просвіту в цьому питанні нема. І чи залишиться живим Олег, це дійсно поки під питанням. Допомогти Олегу можна тільки одним способом — витягнути його. І зробити це можуть тільки політики. Життя Олега виключно в їхніх руках і в руках тих лікарів, про яких ми нічого не знаємо», — наголосила сестра політв’язня.

Вона підкреслила, що припиняти акції на підтримку Сенцова не потрібно, бо це є гарним способом тиску на політиків.