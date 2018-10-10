На Житомирщині через тяжку хворобу помер АТОшник (фото)

Мельник помер унаслідок тяжкої і тривалої хвороби.

Унаслідок важкої і тривалої хвороби у місті Коростень Житомирської області помер Дмитро Мельник, капітан, інструктор парашутно-десантної підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасник бойових дій на Сході країни.

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Військовослужбовця поховають в рідному селі на Сумщині. У нього залишилася дружина, передає Цензор.НЕТ.

Мельник навчався у Харківському вищому військовому авіаційному училищі радіоелектроніки. В період з 2000 по 2005 роки проходив службу в Борисполі.

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