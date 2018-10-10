На Житомирщині через тяжку хворобу помер АТОшник (фото)
15:07, 10 жовтня 2018Суспільство
766 0
Мельник помер унаслідок тяжкої і тривалої хвороби.
Учасник АТО помер 8 жовтня / фото Цензор.НЕМАЄ
Унаслідок важкої і тривалої хвороби у місті Коростень Житомирської області помер Дмитро Мельник, капітан, інструктор парашутно-десантної підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасник бойових дій на Сході країни.
Читайте такожПомер заслужений артист України (фото, відео)
Військовослужбовця поховають в рідному селі на Сумщині. У нього залишилася дружина, передає Цензор.НЕТ.
Мельник навчався у Харківському вищому військовому авіаційному училищі радіоелектроніки. В період з 2000 по 2005 роки проходив службу в Борисполі.
Як повідомляв УНІАН, народна артистка України Неоніла Крюкова померла 5 жовтня у віці 74 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter