Телеканал “Відродження ТБ” отримав нагороду “Компанія року 2017”

Відзначено чергового переможця номінації "Компанія року", в числі кращих підприємств в сфері телевізійного мовлення – телерадіокомпанія "Відродження ТБ".



Телеканал "Відродження ТБ" – унікальний український мотиваційний телеканал. Він несе високі моральні та етичні цінності, багато позитиву і віри в свої сили і зміни в житті людини на краще.

З огляду на цілеспрямований розвиток, якісний контент і стабільність, які телеканал показав за короткий термін, він впевнено може знаходитись серед лідерів на державному рівні.

Цього року телеканал в черговий раз підтвердив свою першість в обраному напрямку, отримавши нагороду "Компанія року 2017"! На основі експертного аналізу галузі та показників підприємства Всеукраїнським галузево-аналітичним центром телерадіокомпанію "Відродження ТБ" внесено до Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств.

Даний статус підтверджує, що компанія є надійним партнером, престижним роботодавцем, надає якісні послуги, що задовольняють потреби споживачів. Директору підприємства виражено подяку за значний внесок у розвиток галузі та високий рівень послуг компанії.

"Сьогодні ми можемо пишатися, що наш телеканал удостоєний звання "Компанія року", – зазначає керівник телеканалу. - Ця премія – показник для нас, що ми надійний партнер і стабільно працююче підприємство".

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