Російська омбудсмен запевнила, що Сенцов виглядає "цілком здоровим" і регулярно їсть
Утримуваний у російській колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі український політв'язень Олег Сенцов регулярно їсть під наглядом лікарів.
Про це 10 жовтня повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, передає ТАСС.
"Олег Сенцов виглядає цілком здоровим і регулярно приймає їжу під уважним спостереженням медичного персоналу. Скарг на умови тримання, харчування та медичне обслуговування Сенцов не висловив", - йдеться в її заяві.
За словами Москалькової, 10 жовтня Сенцова в колонії відвідав уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак.
"В ході бесіди на питання про самопочуття Сенцов відповів, що почувається добре. Також Анатолій Сак розповів, що ознайомився з власноруч написаною Олегом Сенцовим заявою про припинення голодування з 06.10.2018 року", - повідомила Москалькова.
Читайте такожСенцов включений до шорт-листа Сахаровської премії
Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.
5 жовтня російські тюремники заявили, що український режисер припинив голодування. Пізніше цю інформацію підтвердив і адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За його словами, політв'язень не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та "зробити з нього овоч". Сенцов голодував 145 днів.
Своєю чергою уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак несподівано заявив, що Сенцов не припиняв голодування.