Російська омбудсмен запевнила, що Сенцов виглядає "цілком здоровим" і регулярно їсть

У Москві запевняють, що політв'язень почуває себе добре.

Утримуваний у російській колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі український політв'язень Олег Сенцов регулярно їсть під наглядом лікарів.

Про це 10 жовтня повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, передає ТАСС.

"Олег Сенцов виглядає цілком здоровим і регулярно приймає їжу під уважним спостереженням медичного персоналу. Скарг на умови тримання, харчування та медичне обслуговування Сенцов не висловив", - йдеться в її заяві.

За словами Москалькової, 10 жовтня Сенцова в колонії відвідав уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак.

"В ході бесіди на питання про самопочуття Сенцов відповів, що почувається добре. Також Анатолій Сак розповів, що ознайомився з власноруч написаною Олегом Сенцовим заявою про припинення голодування з 06.10.2018 року", - повідомила Москалькова.

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Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення було звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

5 жовтня російські тюремники заявили, що український режисер припинив голодування. Пізніше цю інформацію підтвердив і адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За його словами, політв'язень не мав виходу, адже в російській лікарні йому погрожували почати примусове годування та "зробити з нього овоч". Сенцов голодував 145 днів.

Своєю чергою уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак несподівано заявив, що Сенцов не припиняв голодування.