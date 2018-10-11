Bloomberg: Україну врятує зброя і Bitcoin

Електронна валюта дає надію на появу більш прозорого і чесного бізнесу в країні.

Місце в центрі Києва, де колись стояв пам’ятник Володимиру Леніну, тепер у стані занепаду. П’єдестал лишився, але він вкритий графіті. А сходи пофарбовані блакитним і золотим кольорами українського прапора.

Коли учасники протестів скинули пам’ятник радянському вождю в грудні 2013 року, порожній п’єдестал служив нагадуванням розриву України з її радянським минулим. Але з кінця вересня на місці з’явився своєрідний новий «резидент». Якщо навести смартфон на п’єдестал, спеціальний додаток покаже в доданій реальності людину, яка, на думку декого, символізує майбутнє країни. Це Сатоші Накамото, загадковий винахідник Bitcion.

«Він може виявитися українцем», - сказав Bloomberg голова київського інкубатора Startup.Network і співзасновник Satoshi Nakamoto Republic Олександр Сорока.

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Саме остання організація встановлює віртуальні пам’ятники Накамото по всьому світі. Сорока планує встановити реальну статую у вигляді винахідника Bitcoin, якщо отримає належну підтримку. Ніхто не знає, хто такий Накамото і який він чи вона має вигляд. Тож віртуальний пам’ятник – це сплетіння трьох людей з різним відтінком шкіри і на ногах робота. За словами голови українського інкубатора, віртуальна валюта дуже чітко служить українським громадянам, які історично не довіряють державі.

До революції на Майдані український криптовалютний сектор перебував у підпіллі, ховаючись від жадібних очей спецслужб тогочасного президента Віктора Януковича. Учасники протестів повалили його режим в 2014 році, але країна досі переживає труднощі через війну з силами Росії. Українська валюта в 2015 році рекордно обвалилася у співвідношенні до долара США і лишалася ослабленою впродовж останніх кількох років. А тим часом, компанії з Кремнієвої долини активно відкривають офіси в Києві, користуючись дешевою вартістю оренди і великою кількістю кваліфікованих працівників. Близько 100 тисяч інженерів з України працюють віддалено на компанії в американській Кремнієвій долині. А ще тисячі роблять те ж саме, але на умовах фрілансу. Навряд чи можна уявити краще середовище для підйому електронних валют на зразок Bitcoin.

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В Україні, де середня місячна зарплата становить близько 300 доларів, функціонують 25 криптовалют з щоденною торгівлею на 1,9 мільйонів доларів. Сотні реальних бізнесів приймають подібні до Bitcoin електронні гроші. Видання пише, що один з українських мерів придбав для своїх виборців криптомонети блокчейн-компанії Cardano’s Ada. Також на одному з київських ринків приймають платежі в 11 криптовалютах. А новоспечені багатії, які заробили на торгівлі електронними грошима, тепер роз’їжджають Києвом на Porsches, Lamborghinis і Bentleys, які раніше могли дозволити собі лише олігархи.

Нове багатство помітне і вітається багатьма. Адже воно дає проблиск надії на більш заможне майбутнє в тій частині світу, де оптимізму майже немає. Видання пише, що анархісти мають багато спільного з недержавним Bitcoin. А Україна у свою чергу має велику історію анархії.

«Йдеться про недовіру до держави», - сказав молодий депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Мушак.

За словами політика, боротьба проти пригноблення уряду – «це те, чим українці займаються вже тисячу років». В перші дні революції на Майдані Мушак керував майнінгом криптовалют в Києві і вкладав зароблені гроші в рух протестів. Електронна валюта витрачалася на покупку їжі і засобів захисту від спецслужб Януковича. Отримавши посаду депутата парламенту в 2014 році, він став першим, хто задекларував криптоактиви. Тепер Мушак веде кампанію з регуляції криптовалют. На його думку, це необхідно зробити, щоб лишити багатство від торгівлі віртуальними грошима в межах України. Тому політик пропонує ввести податок 5% на дохід від «віртуальних активів». При цьому, уряд буде лише наглядати за потоками електронних валют, але не буде втручатися в процес їхнього обміну.

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Після падіння СРСР в 1991 році швидка і нерегульована приватизація призвела до того, що майже все українське багатство, інфраструктура і ресурси потрапили в руки невеликої групи олігархів, які змогли таким чином де-факто поділити країну між собою. Ці бізнесмени фактично продовжують своє феодальне правління. Багато хто підкріплює свою фінансову монополію фізичною силою і політичним впливом, щоб бути над законом. Майже всі олігархи намагаються захистити своє багатство, інвестуючи в нерухомість у Європі чи перераховуючи великі суми на рахунки в офшорах.

Прихильники блокчейн-технології кажуть, що вона може допомогти країні позбутися найбільш шкідливих звичок, зробити людей багатшими, а фінансову систему більш ефективною, привабливою і захищеною. Революція багато чого змінила в Україні, але вона не похитнула суть структури влади. А блокчейн відомий тим, що створює не лише хаос, а й оптимізм. Бізнес-клімат в Україні «лише трохи менш небезпечний», ніж він був у часи анархії на початку 1990-х років, - каже засновник київської криптовалютної спільноти Михайло Чобанян. Але і можливості такі ж.

«Ми в п’ятірці лідерів у вимірі корупції. У нас війна. Економіка розбита. Тож я хочу сказати, що нам абсолютно немає, що втрачати», - сказав Чобанян.

Роман Сульжик виступає партнером у фінансовій блокчейн-компанії Distributed Lab. Він повернувся в Україну у 2015 році після 30 років за кордоном, щоб допомогти налагодити порядок після революції.

«Багатії 90-х добре вміли ховати трупи. А ці нові хлопці, серед їхніх навичок – програмування на Phyton і здатність брати на себе ризики», - сказав він.

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На зустрічі криптоспільноти в Одесі на вході стоять суворі охоронці. За минулі роки компанії, які займаються віртуальною валютою, пережили низку рейдів. Часом це відбувалося у насильницький спосіб і завершувалося втратою активів на сотні тисяч доларів. У грудні 30 бійців СБУ увірвалися в дім 28-річного засновника сайту ForkLog Анатолія Каплана. У нього вилучили комп’ютери і персональні речі, а також 250 тисяч доларів у криптовалюті. Самого Каплана затримали і допитали в той час, як СБУ обшукало офіс ForkLog, звідки бійці спецслужби винесли всі комп’ютери і пляшку рому.

Каплан, який переїхав в Одесу з російського Новосибірська в 2012 році, каже, що добре розумів, наскільки нехороша репутація у сфери, якою він займається.

«Криптовалюта, Bitcoin – вони просто магніт для людей, які відмивають гроші», - пояснив він, додавши, що його справи були чисті.

За словами Каплана, СБУ повернули лише частину його власності. Але він додав, що такі рейди – це норма для бізнесу в Україні. Після того він разом з кількома членами своєї компанії переїхав у Тель-Авів і не планує повертатися в країну.

Часто рейди відбуваються через обґрунтовані і не дуже підозри, що ті чи інші компанії використовують криптовалюту для фінансування російських терористів у так званих «ДНР» і «ЛНР». Видання зауважує, що проросійські сили дійсно використовують Bitcoin. У березні українські правоохоронці повідомили, що закрили 400 майнінгових операцій, які відсилали кошти в Донецьк.

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В США чи Великій Британії про криптовалюти часто говорять як про веселий спосіб порятунку від апокаліпсису. Ідея про те, що блокчейн може виправити все, стала вже жартом. Але в Україні, де чотири роки війни створили чимало апокаліптичних епізодів, бізнес-спільнота дійсно сподівається, що може хоча б криптовалюта зможе оживити ситуацію.

Впродовж деякого часу Україна живе в двоякій реальності, де старі і нові методи ведення бізнесу змішалися. Аграрну економіку з готівкою не просто перетворити на ту, яка активно використовує блокчейн. Але певний прогрес все ж відбувся. З 2017 року адміністрація Порошенка працює з американською блокчейн-компанією BitFury Group Ltd для шифрування урядових даних. У вересні Мушак представив у парламенті свій законопроект про криптовалюти, а українські регулятори поступово починають розуміти ідею про виведення їх з «сірої зони» в легальний фінансовий світ.