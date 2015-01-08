МВС відкидає звинувачення у завищенні ціни на біометричний закордонний паспорт

Про це повідомили у прес-службі відомства. «Керівництвом МВС відпрацьовується комплекс заходів щодо прозорості системи виробництва та видачі громадянам України біометричних паспортів», - йдеться в повідомленні.

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«Ця тема сьогодні є «розмінною монетою» для бажаючих відстоювати і захищати корупційні схеми, які застосовувалися в рамках діяльності концерну ЄДАПС», - запевняють в МВС.

Прес-служба зазначає, що «до липня 2013 року (коли виробником бланків паспортів був концерн ЄДАПС) при оформленні паспорта для виїзду за кордон протягом 10 днів платежі становили: держмито - 340 грн; вартість адміністративної послуги - 174 грн 15 коп.; вартість бланка - 270 грн; в цілому - 784 грн 30 коп., або близько 800 грн».

«Після того, як виробником бланків став Поліграфкомбінат «Україна», з липня 2013 року, платежі становили (за оформлення паспорта протягом 10 робочих днів): держмито - 340 грн; вартість адміністративної послуги - 174 грн 15 коп.; вартість бланка - 120 грн. Очевидно, що сума зменшилася», - повідомляють в МВС.

Крім того, в повідомленні прес-служби МВС зазначається, що «обов'язковими платежами при оформленні паспорта для виїзду за кордон є: держмито - 170 грн (Декрет Кабінету міністрів від 21.01.1993 №7-93 «Про державне мито»); вартість послуг - 87,15 грн. (Постанова КМУ від 4 червня 2007 року №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"); вартість бланка (п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 26 жовтня 2011 року №1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»)», - інформує прес-служба.

Також зазначається, що згідно з угодою між ДМС України та ДП «Поліграфкомбінат «Україна», вартість бланка з урахуванням персоналізації становить: з електронним чіпом (біометричний паспорт) - 261 грн; без електронного чіпа - 204 грн.