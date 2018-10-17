Балуха мають намір етапувати до Керченської колонії

Українського активіста Володимира Балуха в четвер, 18 жовтня, мають намір етапувати до Керченської колонії.

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Про це "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Офіційного підтвердження від російської влади поки немає.

Нагадаємо, 5 липня так званий суд засудив Балуха до п'яти років позбавлення волі в рамках двох кримінальних справ. Його також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Спочатку Володимира Балуха засудили до трьох років і семи місяців колонії-поселення за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Правозахисники вважають, що його репресували за проукраїнську позицію, зокрема, за прапор України, вивішений у дворі його будинку.

19 березня Балух оголосив безстрокове голодування. Адвокат Ольга Дінз зазначала, що український активіст за час голодування втратив 30 кг ваги. Сам ув'язнений неодноразово повідомляв про знущання над ним у Сімферопольському СІЗО.

Балух припинив голодування на час етапу в колонії в Росії, проте зазначив, що їжу, яку там будуть давати, не прийме і не одягне російську тюремну робу.