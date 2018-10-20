Київська кондитерка приготувала 7-міліметровий пиріг до Дня кухаря (відео)
21:55, 20 жовтня 2018Суспільство
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Найменший десерт в історії України до Дня кухаря приготувала київська кондитерка.
Пиріг приготували до Дня кухаря \ liveinternet.ru
Пиріг, розміром із ґудзик. Найменший десерт в історії України до Дня кухаря приготувала київська кондитерка.
Плетений ягідний пиріг, діаметром сім міліметрів зліпили під мікроскопом. Придивлялася до рецепту і навіть скуштувала результат журналістка ТСН.
Яйце, борошно, молоко і дріжжі - все в мізерній кількості. Кондитер Марина замішує тісто в вазочці для варення. Пиріг має спектися за кілька хвилин.
Колеги здивувалися витвору.
Київська кондитерка приготувала 7-міліметровий пиріг до Дня кухаря
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