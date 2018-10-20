Київська кондитерка приготувала 7-міліметровий пиріг до Дня кухаря (відео)

Найменший десерт в історії України до Дня кухаря приготувала київська кондитерка.

Пиріг, розміром із ґудзик. Найменший десерт в історії України до Дня кухаря приготувала київська кондитерка.

Плетений ягідний пиріг, діаметром сім міліметрів зліпили під мікроскопом. Придивлялася до рецепту і навіть скуштувала результат журналістка ТСН.

Яйце, борошно, молоко і дріжжі - все в мізерній кількості. Кондитер Марина замішує тісто в вазочці для варення. Пиріг має спектися за кілька хвилин.

Колеги здивувалися витвору.