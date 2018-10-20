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Київська кондитерка приготувала 7-міліметровий пиріг до Дня кухаря (відео)

21:55, 20 жовтня 2018
Суспільство
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Пиріг приготували до Дня кухаря \ liveinternet.ru

Плетений ягідний пиріг, діаметром сім міліметрів зліпили під мікроскопом. Придивлялася до рецепту і навіть скуштувала результат журналістка ТСН.

Яйце, борошно, молоко і дріжжі - все в мізерній кількості. Кондитер Марина замішує тісто в вазочці для варення. Пиріг має спектися за кілька хвилин.

Колеги здивувалися витвору.

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Теги: #кондитери