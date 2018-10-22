Вдалий період для Близнюків і складний для Тельців: гороскоп на тиждень

Зірки обіцяють успіх Близнюкам, Овнам, а ось Тельцям - невдачі, йдеться у гороскопі на тиждень.

Життя буквально кожен день підносить нам сюрпризи. І далеко не завжди приємні. Але, як свідчить латинський вислів, попереджений — значить озброєний.

Про які неприємності попереджають небесні світила представників всіх знаків зодіаку, йдеться у гороскопі "Фактів".

ОВЕН. Нинішній період гарний для вирішення питань, пов'язаних з кар'єрним зростанням. Будьте готові до різних неузгодженостей і нестикувань, через що доведеться в терміновому порядку змінювати свої плани. В особистому житті гороскоп обіцяє зміни, але перш ніж зважитися на них, гарненько все обміркуйте.

ТЕЛЕЦЬ. Чимало справ і турбот. Щоб раціонально розподілити свої сили, слід продумати графік й неухильно його дотримуватися. Це сприятливий час для початку ремонту або зміни місця проживання.

БЛИЗНЮКИ. Ви повні сил і енергії, тож сміливо можете братися за нові проекти. Тим більше, що Фортуна зараз на вашому боці. У справах сімейних можливі якісь розбіжності з дітьми, постарайтеся все ж їх уважно вислухати і дійти згоди.

РАК. Не варто квапити події, нехай все йде своєю чергою. На службі проявіть акуратність і уважність при підписанні важливих документів та вирішенні фінансових питань — не відкидається прикра помилка, виправити яку виявиться досить складно.

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ЛЕВ. Оптимістичний настрій допоможе з легкістю впоратися з будь-якими перешкодами, що можуть виникати на шляху до досягнення задуманого. На професійному терені також все складається чудово, колеги й керівництво оцінять ваші ідеї та пропозиції.

ДІВА. Сприятливий період для планів на майбутнє. Також це непоганий час для експериментів, особливо зі своїм іміджем. Однак не забувайте про те, що все добре в міру. У справах амурних можливі розбіжності з коханою людиною, намагайтеся не доводити справу до сварки.

ТЕРЕЗИ. Хоч і не в ваших силах зараз вплинути на хід подій, але все ж таки постарайтеся бути готовим до будь-яких несподіванок. Пам'ятайте, що конкуренти не дрімають, тому тримайте свої плани у секреті. Утримайтеся від відвертих розмов навіть з друзями і близькими людьми.

СКОРПІОН. Останнім часом ви багато та старанно працювали, тому зараз можете дозволити собі трохи розслабитися і відпочити. Цей період гарний для зміни роду діяльності і подорожей. Далекі поїздки обіцяють цікаві зустрічі й незабутні враження.

СТРІЛЕЦЬ. На службовому поприщі може виникнути тимчасове затишшя, тому з'явиться більше часу для вирішення особистих питань і спілкування з друзями. Постарайтеся не давати нікому обіцянок, виконати їх буде вельми проблематично.

КОЗЕРІГ. Досить напружений період очікується. Для здійснення задуманого не варто йти напролом, зараз вам більше підійде загальна тактика. Намагайтеся бути пунктуальними, а також уникайте суперечок і конфліктних ситуацій.

ВОДОЛІЙ. Задля досягнення поставленої мети доведеться чимало попотіти. Нині вам під силу будь-які випробування, тож сміливо приступайте до виконання задуманого.

РИБИ. Вашій енергії та оптимізму будуть заздрити. Вдасться з легкістю впоратися з поставленими перед вами завданнями, також не відкидається поява перспективних ділових партнерів. Вихідні дні бажано провести у приємній дружній компанії.

Раніше астролог Валентина Віттрок попередила про небезпечний період з 5 жовтня по 16 листопада, і розповіла, чого категорично не можна робити. Так, у ці дні краще не купувати предмети мистецтва, особливо антикваріат, ювелірні прикраси і шуби з натурального хутра.