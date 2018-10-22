Пугачова вразила своїм зовнішнім виглядом (фото)

Пугачова продемонструвала свої стрункі ноги.

Відома російська і радянська співачка Алла Пугачова прийшла на ефір пропагандистського "Первого канала" на випуск програми "Сегодня вечером", присвячений ювілею модельєра Валентина Юдашкіна, у чорному міні і вразила всіх своїм зовнішнім виглядом.

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Знімки Примадонни на своїй сторінці в Instagram оприлюднив її чоловік Максим Галкін. На них Пугачова має молодий вигляд для своїх 69 років.

Примадонна зазначила, що саме Юдашкін запропонував їй вперше спробувати експериментувати з довжиною вбрання. "Сама б я не наважилася! Я дуже скромна була. Якщо я показувала ніжку з-під балахона, потім червоніла", - говорила Пугачова в студії програми.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня російський художник-модельєр Валентин Юдашкін відзначив 55-річчя і 30 років з дня початку творчої діяльності. На честь цього свята Алла Пугачова поділилася архівним знімком з ним у своєму Instagram.