У ВР пропонують саджати за осквернення пам’ятника учасникам АТО і Революції Гідності

У Раді пропонують покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб (№9217).

Текст законопроекту депутатів від фракцій "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" та "Батьківщини" розміщено на сайті парламенту.

Зокрема, законопроектом у Кримінальному кодексі України передбачається встановити, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті - караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, у Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується встановити, що носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, - тягнуть за собою попередження або накладання штрафу у розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

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Законопроектом також визначається, що незаконне виготовлення ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках з метою збуту або носіння особою, яка не має на це права, або носіння, збут підробленого ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної державної нагороди, орденської стрічки і стрічки медалей на планках.

Такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також посилюється покарання за купівлю, продаж, обмін чи іншу оплатну передачу ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання. Пропонується встановити, що це тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання (нині - від одного до двох і про конфіскацію не йдеться).

Як повідомили УНІАН у прес-службі "БПП", один з ініціаторів законопроекту, депутат цієї фракції, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив, що основна мета та завдання цього документу - посилення поваги до осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борців за незалежність України та учасників Революції Гідності.

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Він наголосив, що для країни, в якій п’ятий рік йде війна, цей законопроект на часі: "Даний законопроект передбачає встановлення відповідальності за наругу над могилою захисника або іншим місцем поховання, або над тілом померлого захисника України. Відповідальність передбачена і за незаконні дії стосовно державних нагород, носіння військової форми одягу та наругу над могилою", - підкреслив політик.

Депутат зауважив, що законопроект передбачає збільшення розміру штрафу за незаконні дії щодо державних нагород, і підкреслив, що у такий спосіб "виховувати порушників" - це міжнародна практика.

"Розмір штрафних санкцій за незаконне носіння військової форми, які не мають на те права, встановлено, виходячи із загальної вартості такого військового одягу. Так, якщо собівартість пошиву костюму військовослужбовців ЗСУ складає три тисячі гривень, то розмір штрафу за незаконне носіння військової форми військовослужбовців ЗСУ особами, які не мають на те права, не може бути нижчою за собівартість такої військової форми, адже санкції за вчинення правопорушення повинні виконувати превентивну функцію", - пояснив голова комітету.

Також він наголосив, що законопроект передбачає кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, брали участь в АТО, а також брали участь у Революції Гідності.