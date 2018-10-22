Чи відбере Верховна Рада подарунок Верховного суду «євробляхерам»

Наприкінці минулого тижня Верховний суд оприлюднив цікаве рішення. Він визнав незаконним і скасував штраф у 8500 грн, стягнутий з «євробляхера» Держмитслужбою.

Суть справи наступна. Громадянин України ще у 2016 р придбав в Естонії авто, оформивши на нього там право власності, але не знявши з литовських номерів. На українській митниці він задекларував, що ввозить машину у режимі транзиту, тобто, що авто перебуватиме в Україні не більше 10 діб до того, як перетне митний кордон нашої держави. Водночас фактично цей громадянин і не думав виїздити за кордон на придбаній машині, позаяк купив її, щоб користуватися «євробляхою» тут. Згодом він був зупинений поліцією. Та зв’язалася з митницею, митники встановили факт перевищення транзитного ліміту часу і оштрафували власника «естонця» на кругленьку суму. Але водій оскаржив штраф у суді. Перша інстанція визнала правоту позивача і штраф скасувала. Апеляційна – стала на сторону митників. Крапку у справі поставила Адміністративна палата Верховного суду – штраф незаконний.

Виявляється, ще у 2015 році Конституційний суд виніс рішення, у якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України.Проте, не дивлячись на наявність цього рішення, митниця, за сприяння поліції, продовжувала стягувати штрафи з «євробляхерів».

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В своєму рішенні Верховний суд по суті підтвердив рішення суду Конституційного, що серед підстав для стягнення штрафу у вище згаданій статті немає «тимчасового ввезення».

На практиці це, швидше за все, означатиме, що власники «євроблях», які переоформили авто на себе за межами України і ввезли їх сюди нібито тимчасово, можуть вільно ними користуватися скільки завгодно. Принаймні, стягнути штраф за це з них митниця не зможе.

Але, насправді, таке рішення – перемога для «євробляхерів» і поразка для всіх. В тому числі, власників нерозмитнених авто.

Суд, легалізувавши нехай тимчасові, але законні підстави для авто на єврономерах, тим самим узаконив дірку у бюджеті: до бюджету власники «блях» сплачують - нічого, на відміну від власників авто з українськими номерами, де податок сягає до третини вартості автомобіля.

Що далі?

Вочевидь, проблему має вирішити законодавець. І тут є два шляхи: неправильний і швидкий – дещо підправити санкційну статтю Митного кодексу і штрафувати «євробляхерів» як і раніше, що, швидше за все, і буде зроблено. А є складніший – легалізувати сотні тисяч «литовців», «естонців», «поляків» тощо через запровадження помірного мита.

Бізнес по ввезенню «блях» в Україну – це мільйони доларів, і навряд би він існував, не маючи «даху» у владі

Однак, судячи з того, що проблема не вирішується вже четвертий рік, підвішена ситуація владі вигідна. Адже можна по одному виловлювати неугодних, юридично непідкованих і просто недалеких «євробляхерів» і класти хабарі у кишеню. Або ж показово карати їх, залежно від поставленої мети. До того ж, бізнес по ввезенню «блях» в Україну – це мільйони доларів, і навряд би він існував, не маючи «даху» у владі.

PS. Я намагався отримати роз’яснення даного судового рішення власне в Адміністративній палаті ВС, але там зазначили, що суд не роз’яснює прийняті ним рішення, і порадили звернутися «до будь-якого адвоката». Такий от оновлений Верховний суд. Не оновлений, до речі, щомісяця проводив брифінги за участі суддів з усіх чотирьох палат, де можна було отримати відповідь по будь-якому судовому рішенню. А, втім – це вже тема для іншого матеріалу.

Дмитро Хилюк