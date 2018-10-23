Перед будівництвом об’їзної дороги Львова проведуть масштабні археологічні розкопки

Археологи дослідять ділянку площею 103 тис. кв. м, що є рекордною для України.

Перед початком будівництва північної об’їзної дороги Львова археологи НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України проведуть масштабні дослідження.

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Зокрема, вони дослідять 21 давнє поселення, а також стежитимуть за земляними роботами, бо до них прилягають відомі пам’ятки – городища біля сіл Рокитне і Завадів, передає zaxid.net. Дослідження планується провести на рекордній для України площі – 103 тис. кв. м. Для порівняння – це площа 14 футбольних полів.

«Досі археологи в Україні не мали можливості дослідити таку велику площу археологічних об’єктів в межах одного будівельного проекту. Схожий досвід не є новим для наших колег з Польщі чи інших країн Європи, де масштабні розкопки перед будівництвом доріг є сталою практикою. Однак для нас це цілком нові можливості», – пояснює директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» Олег Осаульчук.

За словами керівника проекту, археолога Олександра Сілаєва, територія, через яку пройде нова дорога, це межа двох цікавих фізико-географічних територій - Розточчя і Грядового Побужжя, які у прадавні часи були щільно заселені.

Науковці проведуть розкопки на різночасових поселеннях. Найдавніші відносять до культури лійчастого посуду і датують ще ІІІ тис. до н. е., наймолодші ж поселення виникли за княжих часів.

Будівництво північного обходу Львова планують розпочати у 2019 році.