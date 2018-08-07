"Чорні" археологи продали на аукціоні унікальний артефакт скіфської доби

Його знайшли "чорні" археологи на Вінниччині. Знахідку продали за 82,4 тис. грн приватній особі.

Через приватний аукціон Violity продали срібний ритон – унікальний предмет скіфської доби.

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Його знайшли "чорні" археологи на Вінниччині. Знахідку продали за 82,4 тис. грн приватній особі. Ні імені покупця, ні того, хто знайшов і продав раритет, дізнатися не вдалося. Місце знахідки з'ясували випадково на форумі, повідомляє видання "Гал-Інфо".

Ритон – це посудина у формі рога, яку скіфи вважали священною. Це був атрибут царської влади в VII-III ст. до Р.Х. З його допомогою земні володарі зближувалися зі світом небесним.

Ритони були в обіході і у стародавніх слов'ян-язичників. Вони використовували їх для своїх ритуальних обрядів, в тому числі весільних.