Адвокат розповів, що загрожує водієві автобуса через смертельну ДТП з "Дизель Шоу"

На думку юриста, умислу завдати шкоди у водія не було.

Добровільне зізнання водія Михайла Манюка, який перевозив акторів "Дизель Шоу", може стати підставою для пом'якшення вироку.

Про це розповів адвокат Єгор Штокалов, передає «Обозреватель». Однак, уточнив він, до тих пір, поки справа не перейде в стадію розгляду по суті, заява Манюка ні на що не вплине.

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"Його зізнання може бути підставою для пом'якшення покарання при розгляді справи по суті. Тобто, коли вже буде зібрана вся доказова база, йому будуть пред'явлені ці самі звинувачення. Бо зараз він в статусі підозрюваного", - пояснив адвокат.

"Якщо водій скаже: так, я винен, я відволікся від дороги і зробив це не спеціально, то це вплине на суддю. Але я більш ніж впевнений, що ця подія відбулася через необережність. Тобто, дійсно умислу завдати шкоди у водія не було", - резюмував Штокалов.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані учасники проекту Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.