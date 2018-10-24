Керівника реабілітаційного центру підозрюють у привласненні 5,6 мільйона гривень, виділених на лікування учасників АТО

В межах державної програми майже 1300 ветеранів та бійців АТО мали пройти курс психологічної реабілітації у центрі, розташованому на території Одеської області.

Керівнику реабілітаційного центру повідомлено про підозру в розкраданні понад 5,6 мільйона гривень, виділених на реабілітацію учасників бойових дій на Донбасі.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, в межах державної програми майже 1300 ветеранів та бійців антитерористичної операції мали пройти курс психологічної реабілітації у центрі, розташованому на території Одеської області.

"Фактично вказані послуги учасникам бойових дій надані не були. Разом з тим керівник закладу надав до державних органів неправдиві відомості про виконання державної програми та протиправно заволодів державними коштами на суму понад 5,6 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

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Наразі керівнику центру оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

"Зважаючи на те, що вказаний фігурант одночасно є депутатом однієї із селищних рад, підозру йому підписав прокурор міста Києва", - додали в прокуратурі.

Також у прокуратурі зазначили, що упродовж 2017-2018 років за фактами привласнення та розтрати коштів, виділених на лікування та реабілітацію учасників АТО, органами прокуратури Києва оголошено підозри керівникам 8 реабілітаційних центрів, розташованих в Харківській, Тернопільській, Волинській та Київській областях.

Загальна сума збитків, спричинених їхніми діями, складає майже 10 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб, яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".