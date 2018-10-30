НАЗК внесло припис Гриневич

Гриневич отримала припис від НАЗК через ректора з Полтави.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства міністру освіти і науки України Лілії Гриневич та голові Чернігівської обласної ради Ігорю Вдовенку.

Як повідомила прес-служба НАЗК, припис Гриневич внесено стосовно ректора Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Володимира Онищенка, який має неврегульований потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання ним свої службових повноважень, чим порушено вимоги частини першої статті 28 закону «Про запобігання корупції».

Голові Чернігівської облради припис внесено стосовно директора КП "Надра Чернігівщини" Чернігівської обласної ради Володимира Чечетова, який передав в управління належні йому корпоративні права в ТОВ "Промінвест-Іванівка" без дотримання вимог частини третьої 36 закону.

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Також внесено припис голові Березнівської РДА Рівненської області Віталію Люшину стосовно начальника управління освіти, молоді та спорту Наталії Бойчук у зв’язку з прямим підпорядкуванням їй близької особи.

Згідно з приписами, агентство вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Водночас НАЗК направило до суду 2 протоколи про адміністративні правопорушення стосовно старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Олега Гелі щодо неповідомлення про реальний конфлікт інтересів і прийняття ним рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, посадовець розпочав та здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно самого себе.

Відповідальність за такі правопорушення передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національне агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.