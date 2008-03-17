Каліщук: я, директор кращого стадіону країни, битиму кореспондента?!

Директор РСК «Олімпійський» Геннадій Каліщук спростовує інформацію про побиття ним фотокореспондента Національного українського агентства «Укрінформ» Ігоря Ткаченка після закінчення матчу «Шахтар» - «Металіст» в Донецьку. Про це він сказав в коментарі « Острову ».

«У вас є логіка? Я директор на сьогоднішній день кращого стадіону країни битиму кореспондента?! І де б я його бив. На футболі у нас судячи з моїх підрахунків було десь близько 22 тисяч уболівальників. І ось це люди, значить, дивляться, а ми його б`ємо? Ви розумієте, що таке футбольний матч і дії директора стадіону під час матчу. Протягом цих двох годин, поки проходить матч, я ніколи не буваю один. Я постійно на очах у людей. При тому не у двох-трьох. Я не сиджу в певному місці і не дивлюся футбол, а пересуваюся.», - сказав Р. Каліщук.

Директор РСК «Олімпійський» стверджує, що не заважав роботі фотокореспондентів.

«Їх там багато стоїть цих фотокорів. Звідки я знаю, це був Петя або Ваня. Вони там працюють. Їх 20-30 чоловік під час матчу. Це йому, напевно, просто потрібний PR. Я навіть так прикидаю, хто це. У нього були проблеми з прес-службою ФК «Шахтар» і стадіоном ще минулого року», - відзначив він.

Як повідомлялося, фотокореспондент Національного українського агентства «Укрінформ» Ігор Ткаченко зробив заяву про напад на нього Геннадія Каліщука.