Кінець американської мрії: як працює пологовий туризм українців в США та його альтернативи (відео)

Трамп планує позбавити права на отримання американського громадянства дітей, які народилися на території США у негромадян країни або незаконних мігрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати право для дітей іноземців на отримання американського громадянства на підставі того, що вони народилися на території Штатів.

Якщо поправку до Конституції скасують, це поставить під загрозу пологовий туризм. Чи є альтернатива пологам в Америці та як все працюватиме, дізнавалися "Гроші".

В Україні працюють багато компаній, які організують для українок пологи у США. В компаніях кажуть, що поки такі замовлення приймають, це коштує мінімум 17,5 тисяч долларів. Це включає відкриття візи, лікарські послуги, але з проживанням сума виросте до 20 тисяч доларів.

До того ж, треба потрапити до США до 35 неділі вагітності.

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Але які є альтернативи?

Народити і отримати громадянство можна також в Британії. Там медицина бесплатно, але є нюанс - отримати підданство Британії дитина може, тільки якщо один з батьків громадянин Британії.

Така ж умова діє у Італії, Іспанії та Ірландії. Автоматично громадянство, яке не залежить від громадянства, дають ще 35 країн. Хороші варіанти - Канада, Мексика, Чилі, Аргентина.

Нагадаємо, Трамп планує позбавити права на отримання американського громадянства дітей, які народилися на території США у негромадян країни або незаконних мігрантів.

Трамп заявив, що США - єдина країна у світі, де, якщо у приїжджого з'являється дитина, та фактично стає громадянином з усіма перевагами і це потрібно припинити.