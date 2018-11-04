Смерть Гандзюк: активісти збираються на пікет під МВС

Львів, Харків, Дніпро, Луцьк також виходять на акцію через смерть активістки Катерини Гандзюк.

Сьогодні, 4 листопада, на 34-му році життя, в лікарні померла радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку в липні цього року облили кислотою.

Активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" сьогодні о 19.00 збираються під стінами Міністерства внутрішніх справ (вул. Ак. Богомольця, 10) з вимогою об'єктивного розслідування вбивства.

"Її Вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства. Чекаємо на всіх небайдужих о 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю", - йдеться у повідомленні спільноти в Facebook.

Активісти переконані, що причиною смерті Катерини Гандзюк стали ускладнення, пов'язані з численними опіками тіла, отриманими під час нападу, коли активістку облили сірчаною кислотою.

"Сьогодні вранці померла Катя. Причина - не пережила напад сірчаною кислотою. Померла від наслідків отриманих опіків, тому що на Катю вилили літр кислоти, і це її вбило", - йдеться в повідомленні.

Активісти висловили впевненість, що справжню причину смерті покаже розтин.

Раніше попередньою причиною смерті Гандзюк називали відрив тромбу.

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Крім того на акцію "Хто вбив Гандзюк?" сьогодні ввечері виходять низка міст України. Про це повідомила журналістка Ольга Решетилова.

"Наразі відомо про акції в таких містах: Львів, 19:00 (біля Ратуші); Харків, 19:00 (обласне управління МВС); Дніпро, 19:00 (міське управління поліції); Луцьк, 19:00 (обласне МВС ); Київ, 19:00 (МВС на Богомольця); Одеса, 20:00,( ГУ НП); Полтава, 19:00, (ГУ НП)", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Поліція перекваліфікувала напад на Катерину Гандзюк на закінчене умисне вбивство