Опубліковано відео, як "кіборги" між боями грають у футбол в Донецькому аеропорту
21:19, 16 січня 2015Суспільство
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У мережі з'явилося відео, де "кіборги" грають у футбол в новому терміналі.
"Кіборги" грають у футбол у Донецькому аеропорту / УП
До мережі виклали відео, на якому видно, як бійці у стінах нового терміналу донецького аеропорту грають у футбол.
Спочатку на відео чути інформацію про 2 згорілих БТР і 2 БМП.
Далі видно, як чоловіки у камуфляжі футболять м'яч.
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Раніше повідомлялось, що станом на 18:00, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції складна, але контрольована військовими сил антитерористичної операції, а найбільше загострення, як і раніше, спостерігається у Донецькому аеропорту.
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