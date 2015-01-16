Опубліковано відео, як "кіборги" між боями грають у футбол в Донецькому аеропорту

До мережі виклали відео, на якому видно, як бійці у стінах нового терміналу донецького аеропорту грають у футбол.

Спочатку на відео чути інформацію про 2 згорілих БТР і 2 БМП.

Далі видно, як чоловіки у камуфляжі футболять м'яч.

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Раніше повідомлялось, що станом на 18:00, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції складна, але контрольована військовими сил антитерористичної операції, а найбільше загострення, як і раніше, спостерігається у Донецькому аеропорту.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.