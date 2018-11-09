Україна укладе "охоронну угоду" із Вселенським патріархатом щодо Андріївської церкви

Андріївська церква після передачі в користування Вселенському патріархату залишиться у власності держави.

Україна укладе із Вселенським патріархатом "охоронну угоду" щодо Андріївської церкви, яку раніше Верховна Рада передала в користування Константинополя.

Про це в ефірі Громадського повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

За його словами, Андріївська церква після передачі в користування Вселенському патріархату залишиться у власності держави.

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"Також, оскільки це є пам’ятка (архітектури та монументального живопису - ред.), буде ухвалено так звану «охоронну угоду» між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об’єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам’ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об’єктами історико-культурної спадщини, які знаходяться в самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного", - пояснив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№ 9208). Закон передбачає передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пояснив, що передача Андріївської церкви Вселенському патріархату потрібна для взаємодії української церкви з Константинополем.

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко спрогнозував, що реконструкцію Андріївської церкви за потреби можуть прискорити, і вона завершиться раніше, ніж 2020 року.