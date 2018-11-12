Захист політв'язня Балуха готує позов про умовно-дострокове звільнення

В даний час український політв'язень перебуває на карантині.

Адвокати українського політв'язня Володимира Балуха готують позов до суду щодо умовно-дострокового звільнення.

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Про це пише "Громадське" з посиланням на архієпископа Сімферопольського і Кримського владику Климента, який минулого тижня разом з адвокатом Дмитром Дінзе відвідав Керченську колонію №2, куди Балуха етапували після рішення суду.

"У мене була зустріч з керівником колонії. Ми з ним обговорили ситуацію. Начальник колонії сказав, що Володя знаходиться на карантині. З Володею працювали психологи. Зауважень з боку керівництва колонії до нього немає. Зараз адвокати працюють над тим, щоб подати позов до суду щодо умовно-дострокового звільнення", - розповів Климент.

Він також зазначив, що його повноваження як громадського захисника закінчилися, тому він не має іншого доступу до Балуха, як тільки священик. "Чекаємо засідання суду, можливо суд мене знову призначить громадським захисником", - додав Климент.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня так званий суд засудив Балуха до п'яти років позбавлення волі в рамках двох кримінальних справ. Його також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 10 тис. руб. 19 березня Балух оголосив безстрокове голодування. Адвокат Ольга Дінзе зазначала, що український активіст за час голодування втратив 30 кг ваги. Сам ув'язнений неодноразово повідомляв про знущання над ним у Сімферопольському СІЗО.