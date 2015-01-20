Росія розмістила в Криму найсучаснішу зброю, яка у неї є - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Чубаров наголосив, що Росія максимально вкорінюється в усі сфери життя у Криму, особливо це стосується військової сфери.

"Крим - це сьогодні один з міцних таких військових форпостів у руках російської окупаційної влади або в руках Росії. Ми не змогли в цей час і не могли (раніше) залучити заходи, які би не довели ситуацію до цього. Якщо хтось думає про те, що визволення Криму має бути здійснено військовим шляхом, то він має розуміти те, що найсучасніша зброя, яка є у Росії, вона сьогодні розміщена в Криму", - наголосив Чубаров.

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За його словами, Росія максимально примусово залучає жителів Криму до своїх незаконних дій. Як приклад Чубаров нагадав, що кримчани отримують російські паспорти не з доброї волі. "Всі аспекти життя людини в Криму поставлені у такі умови, що людина, аби дихати, має жити за їхніми правилами", - сказав він.

На переконання лідера Меджлісу, майбутнє Криму також багато в чому залежатиме від розуміння його населенням, як до них ставляться в Україні.

При цьому Чубаров акцентував увагу на тому, що окупаційна влада робить усе можливе, щоб розколювати людей у Криму.