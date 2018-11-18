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З початку окупації Криму в армію Росії призвали 12 тисяч українців – правозахисники

16:33, 18 листопада 2018
Суспільство
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Після анексії Криму до російської армії призвали близько 12 тис. українців \ фото RoksolanaToday&Крым

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«Окупаційна влада заохочує юних кримчан вступати до лав російської армії. За чотири роки війська Росії поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набирають під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні і триватиме до кінця 2018 року», – йдеться у повідомленні Кримської правозахисної групи.

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

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Теги: #Крим#Росія#призов