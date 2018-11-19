Експерт пояснив, чому Москва боїться перейменування УПЦ МП

У Росії є великі надії на те, що рішення про перейменування УПЦ МП не буде прийнято до президентських виборів в Україні.

УПЦ МП противиться перейменуванню в РПЦ не менше, ніж самій автокефалії.

Про це пише політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл у своїй статті на "Главреді".

Політолог стверджує, що в Росії є великі надії на те, що рішення про перейменування УПЦ МП не буде прийнято до президентських виборів в Україні.

"Якщо у нас будуть зволікати з цим, а президентські вибори пройдуть за російським сценарієм, це буде означати, що перейменування МП точно не буде, це рішення буде заблоковано. Це, в свою чергу, означатиме, що розпад російської церкви в Україні сповільниться, а потім, можливо, і відбудеться якийсь реванш. Розрахунок – на це", - додав він.

Чорновіл також стверджує, що ті українці, які чітко сказали, що ідентифікують себе з Московським патріархатом, насправді більше прив'язані до назви – Українська православна церква.

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"Згідно з українським законодавством, не єпископ, не президент України, не митрополит і не патріарх, а місцеве населення вирішує, до якої конфесії буде належати їх церква. Тобто люди, наприклад, жителі села, повинні будуть визнати, що тепер вони є російською церквою в Україні. Як думаєте, що станеться? Та така церква дуже швидко, за лічені тижні, перейде в єдину українську помісну православну церкву! І таких випадків дуже багато. Тому, якщо вдасться провести Об'єднавчий собор до кінця листопада, якщо після цього вдасться отримати Томос до кінця року, якщо до президентських виборів вийде провести закон про перейменування церкви і врегулюванні церковних відносин, то я думаю, через рік-два буде існувати РПЦ в Україні, яка буде мати близько 5% парафіян – це їх приблизна межа", - пише експерт.

Він також пояснив, чому УПЦ МП сьогодні так противиться перейменуванню в РПЦ.

"Перш за все, вони бояться втратити парафіян. Сьогодні саме назва – УПЦ – є тим, що дозволяє абсолютній більшості віруючих і раніше ходити у ці церкви. До того ж, в самому Московському патріархаті постійно підкреслюють, що УПЦ МП – це українська церква, а не філія московської, мовляв, УПЦ МП і РПЦ просто в канонічній єдності. Але УПЦ КП зараз в канонічній єдності з Константинополем, а не з Москвою. Тобто хтось із кимось неодмінно в канонічній єдності... Поки МП залишається УПЦ, а держава, нехай за замовчуванням, але визнає їх статус, як української церкви, а не як представництва російської церкви, до тих пір проти них не можна застосувати ніякі законопроекти, які б носили обмежувальний характер, наприклад, у тих же фінансових питаннях", - вважає Чорновіл.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.