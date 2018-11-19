Захист Балуха подав прохання про його умовно-дострокове звільнення – адвокат

Незаконно засудженому кримському активісту залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Сторона захисту ув'язненого в колонії Керчі українського активіста Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.

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Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Дмитро Дінзе. «Адвокат Балуха Тарас Омельченко подав на умовно-дострокове звільнення. Зараз там (в Криму) він один працює. Деталей щодо умовно-дострокового звільнення у мене поки немає», – сказав Дінзе.

За словами Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

5 липня 2018 року підконтрольний Росії так званий «Роздольненський районний суд» засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ, порушених за нібито зберігання боєприпасів і нібито побиття начальника ІТТ.

3 жовтня так званий «Верховний суд» у Криму після розгляду апеляції скоротив 5-річний строк ув'язнення Балуха до 4 років і 11 місяців.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокову голодовку. На початку жовтня активіст припинив голодовку, в середині жовтня його етапували до Керченської колонії №2.