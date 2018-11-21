В окупованому Криму затримали двох українців, оголошених у розшук Росією - ЗМІ

Громадян України російські правоохоронці звинувачують у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, виготовленні, переробці без мети збуту наркотичних засобів.

В окупованому Криму затримали двох українців, яких оголошені у розшук в РФ.

Як передає "Крим. Реалії" з посиланням на місцеві ЗМІ, співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у Криму затримали двох громадян України, яких оголосили у розшук в Росії.

Один із затриманих - українець, який перебував у федеральному розшуку з 2015 року за вчинення кримінального діяння, що кваліфікується відповідно до КК Росії за ч.1 ст.228 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, вчинені в значному розмірі).

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Крім того, співробітники російської ФСБ у пункті пропуску "Армянськ" затримали громадянку України, яка прямувала з Каланчака до Севастополя. Її оголосили у розшук в Росії за ініціативою московської поліції та звинувачують у правопорушенні за тією ж статтею.

"Двох громадян України передали російським правоохоронним органам", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сторона захисту ув'язненого в колонії Керчі українського активіста Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.