Начальника вінницької ДФС та його заступника підозрюють в участі у корупційній злочинній групі

За підрахунками експертів, діяльність організації нанесла збитків державі на понад 305 мільйонів гривень.

Генеральна прокуратура повідомила про підозру учасникам злочинної групи, у складі якої були начальник Головного управління фіксальної служби у Вінницькій області, його заступник та наближені до нього особи.

Як повідомили у прес-службі ГПУ, метою діяльності злочинної організації було одержання неправомірної вигоди від комерційних структур, які здійснюють експортно-імпортні операції.

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"Так, упродовж 2015 – 2017 років внаслідок систематичного сприяння службовими особами ГУ ДФС у Вінницькій області та ДФС України з корисливих мотивів низці підконтрольних комерційних структур, які ухилилися від сплати податків, шляхом вчинення незаконних операцій з придбання сільськогосподарської продукції (горіхи, бобові культури), яку у подальшому експортували підконтрольним нерезидентам за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками експертів, такі корупційні схеми нанесли збитків державі на понад 305 мільйонів гривень.

Учасникам організації інкримінують сім статей Кримінального кодексу України. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам, у тому числі начальник вінницької ДФС та його заступник.

Директору низки підконтрольних комерційних структур та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 мільйонів гривень. Одного з організаторів злочинної групи оголошено у розшук.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві на хабарі попався чиновник антикорупційного департаменту міськради.