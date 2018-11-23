Запаморочливий успіх: астролог назвав три знаки, яким пощастить у 2019 році

Ракам 2019 рік обіцяє реалізацію потенційних можливостей.

До нового 2019 року залишається трохи більше одного місяця. У новому році три знаки Зодіаку буде супроводжувати удача, успіх і прийде довгоочікуване винагороду за кропітку працю, розповів знаменитий астролог Павло Глоба.

Для людей, що народилися під знаком Рака 2019 рік обіцяє реалізацію потенційних можливостей, які відкриються за умови наполегливої роботи над реалізацією заздалегідь запланованих цілей. Варто очікувати запаморочливі зміни в особистому житті, а також сконцентруватися на найбільш пріоритетних напрямках, повідомляє "Главред" з посиланням на piterburger.ru.

Для Стрільців успіх прийде після докладання значних зусиль. Астролог Павло Глоба підкреслив, що люди, що народилися під цим знаком Зодіаку, отримають гідну винагороду за чесну роботу і скуштують плоди своєї копіткої праці. Однак експерт не радить затівати несподівані експерименти на кар'єрних сходах, оскільки існує певний шанс невдачі.

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Людям, які народилися під знаком Водолія в 2019 року зірки обіцяють успішну реалізацію професійних амбіцій та досягнення значущих кар'єрних результатів. При цьому важливим елементом успіху в праці є ретельна підготовка і націленість на результат, каже астролог Павло Глоба. Разом з тим астролог радить пам'ятати, що в гонитві за успіхом важливо не змістити фокус з сімейних цінностей.

Як повідомляв УНІАН, багатьом знаків Зодіаку в 2019 році належить зустрітися із змінами, але більшість з них будуть сприятливими, каже астролог.