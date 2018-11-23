Українським військовим підвищать зарплати

Підвищення зарплат військовослужбовцям заплановане з 1 січня.

З 1 січня 2019 року солдати ЗСУ будуть отримувати 10 тис. грн, а на фронті - 21 тис. грн.

Про це 23 листопада Петро Порошенко заявив на зустрічі з київськими студентами, передає "Еспресо".

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"Сьогодні о 6 ранку парламент підтримав моє рішення, яке я виніс на Раду національної безпеки і оборони, щоб підвищити рівень грошового забезпечення солдат. З 1 січня солдат буде отримувати не менше 10 тис. гривень, а на фронті - 21 тис.", - сказав він.

Крім того, про своє рішення президент України написав у Twitter.

"Парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна", - написав він.

Сьогодні парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна — Петро Порошенко (@poroshenko) November 23, 2018

Нагадаємо, у вересні Порошенко заявляв, що у 2019 році зарплати українських військових зростуть на третину.