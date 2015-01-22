Дніпро-1: на Луганщині партизани підірвали потяг, що вивозив у Росію вугілля
16:47, 22 січня 2015Суспільство
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Вночі, партизанський загін, який координує полк "Дніпро-1", підірвав вантажний потяг, яким терористи перевозили вугілля на територію Російської Федерації.
Партизани зруйнували один з каналів вивезення вугілля в Росію / Фото УНІАН
Про це інформує прес-служба полку "Дніпро-1".
"Повністю знищено два вагони і частину залізниці на станції Красна Могила, поблизу м.Свердловськ, Луганської області. Таким чином, зруйновано залізничне сполучення між півднем Луганської області і РФ", - говориться в повідомленні.
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