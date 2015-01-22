Дніпро-1: на Луганщині партизани підірвали потяг, що вивозив у Росію вугілля

Вночі, партизанський загін, який координує полк "Дніпро-1", підірвав вантажний потяг, яким терористи перевозили вугілля на територію Російської Федерації.

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