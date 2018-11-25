Лорак, Лобода, Брежнєва: українські артисти навперебій хваляться статуетками російської премії (фото, відео)
Сьогодні в Кремлівському палаці в Москві пройшла церемонія вручення музичної премії "Золотий Грамофон". На церемонію прийшло не тільки безліч зірок російського шоу-бізнесу, але й українські виконавці.
Так, Віра Брежнєва отримала статуетку за пісню "Ты мой человек".
💋 Вірі Брежнєвій дуже йде статуетка Премії «Золотий Грамофон»! У цьому році співачка підкорила серця слухачів «Російського Радіо» піснею «Ти моя людина»! Відзначай в коментарях свою другу половинку і признавайся їй у коханні! #русскоерадио #золотойграммофон #золотойграммофон2018 #верабрежнева #тымойчеловек
Ані Лорак теж дуже раділа своїй перемозі на "Грамофоні".
Засвітився на премії й український співак Макс Барських, який також не залишився без нагороди. До речі, у співака вже 29 листопада повинен відбутися концерт у Києві.
За своєю нагородою в Кремль прийшла і Світлана Лобода.
Як повідомляв УНІАН, заборонена в Україні російська телеведуча зізналася, що хоче повернутися в Київ.