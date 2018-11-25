Лорак, Лобода, Брежнєва: українські артисти навперебій хваляться статуетками російської премії (фото, відео)

На церемонію вручення музичної премії "Золотий Грамофон" прийшло не тільки безліч зірок російського шоу-бізнесу, але й українські виконавці.

Сьогодні в Кремлівському палаці в Москві пройшла церемонія вручення музичної премії "Золотий Грамофон". На церемонію прийшло не тільки безліч зірок російського шоу-бізнесу, але й українські виконавці.

Так, Віра Брежнєва отримала статуетку за пісню "Ты мой человек".

Ані Лорак теж дуже раділа своїй перемозі на "Грамофоні".

Засвітився на премії й український співак Макс Барських, який також не залишився без нагороди. До речі, у співака вже 29 листопада повинен відбутися концерт у Києві.

За своєю нагородою в Кремль прийшла і Світлана Лобода.

Як повідомляв УНІАН, заборонена в Україні російська телеведуча зізналася, що хоче повернутися в Київ.