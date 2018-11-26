У МВС заспокоюють: на житті пересічних українців введення воєнного стану ніяк не позначиться

Радник голови МВС зазначив, що питання введення воєнного стану буде зрозумілим після указу президента.

Головною метою Росії є розірвати Україну з середини, тому не потрібно панікувати і нагнітати ситуацію, адже на житті пересічних українців введення воєнного стану аж ніяк не відобразиться.

Читайте такожУ Києві біля посольства Росії спалили авто з дипломатичними номерами РФ (фоторепортаж)

Про це в ефірі "Прямого" заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Головна мета Росії - це розірвати Україну з середини. І вони для цього задіюють надзвичайно потужні ресурси. Безперечно, не потрібно панікувати і нагнітати ситуацію", - сказав Шкіряк.

За його словами, питання введення воєнного стану буде зрозумілим після указу президента.

"Можу заспокоїти всіх. На житті пересічних українців це аж ніяк не відобразиться, якщо говорити в загальному. Ми живемо у вільній демократичній державі. Мова йде про запровадження певних заходів на території України безпосередньо правоохоронними і державними органами", - додав радник.

Він пояснив, що посилений режим ведення служби передбачає збільшення ведення патрулів та збільшення кількості контртерористичних заходів.

"Люди повинні з розумінням ставитися до перевірки документів, наприклад. Але будь-яка нормальна людина це розуміє. Особисто я б хотів, щоб були вжиті певні заходи щодо того, що стосується контрпропаганди, певних обмежень, що є нормальною ситуацією під час війни. Потрібно зрозуміти, що 4,5 роки Україна живе в стані війни і постійної терористичної загрози. На жаль, такі реалії сьогодення", - завершив Шкіряк.