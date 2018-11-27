Журналісти показали, як у прикордонних регіонах готуються до введення воєнного стану (відео)

В Україні запровадили воєнний стан в 10 прикордонних областях.

У прикордонних регіонах вже готуються до введення воєнного стану.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

В Україні запровадили воєнний стан в 10 прикордонних областях. Поки що політики визначили, що триватиме він 30 днів від 10 години 28 листопада. Журналісти спробували розібратися, що це означатиме для жителів прикордонних регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

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Законом визначено, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00.

За інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів буде опублікований 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".