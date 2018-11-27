На заході країни їх не чекають: блогер розповів про несподівані наслідки акцій "Авто Євро Сили"

За словами блогера, через блокування кордону з Польщею поляки вимагають в українських митників списки протестувальників.

Закон 8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах зачепив інтереси жителів західних регіонів України, які раніше не ввозили подібні авто для постійного користування, але регулярно перетинали кордон. Тепер вони протестують та конфліктують з активістами «Авто Євро Сили», які домагалися ухвалення закону.

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Про це у Facebook пише блогер Любомир Футорський.

«Авто Євро Сила влаштовує двіжуху і вимагає закон і розмитнення на бляхи. Поки вона влаштовує двіжуху за легалізацію своїх тачок, пацани з Західної України, які собі поробили «карти поляка» чи «посвідчення малого прикордонного руху», і які ніколи на постійно не ввозили бляхи сюди, тільки на тимчасове - катаються туда-назад на них, що 5 днів (а паралельно возять туда сигарети, а назад хавчик контрабасом) - вони так роками робили», - зазначив він.

«І тут Авто Євро Сила таки добивається прийняття Закону 8488. І наші браві митники врубають босса і кажуть - тепер кожен має забашляти на в’їзді розмитнення, а як будете їхати назад (ну ви ж тіпа поляки?) то ми вам його повернемо. І та вся банда шо возила сігарєти, опиняється в Польщі і раптово з’ясовує, шо тепер не мож в’їхати до України на контрабас і тимчасове, а тіко все має бути за 2-3 штуки євро і по новому Закону», - наголосив він.

Футорський нагадав, що ухвалення закону продавила саме АЄС, яка ніяк не пов’язана з тими, хто возить цигарки з Європи.

«Ззахідноукраїнські пацани попередили, шо люба машина з значком АЄС - як появиться, то ціла не буде, АЄС офігіває, шо по ходу вийшло з тих всіх протестів», - зазначив він.

Крім того, за словами блогера, через блокування активістами кордону з Польшею поляки вимагають в України списки протестуючих.

«Пацани ж заблокували дорогу і давай не пускати тупо всіх. А серед всіх - були польські дипломати. І тепер поляки вимагають у наших митників списки протестуючих, після чого збираються позабирати у них всі карти поляка і посвідчення МПР (малого прикордонного руху) - і паспорти забанити, аж до депортації. І халява з катанням через кордон закінчиться нараз ващє», - уклав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше власники автомобілів на єврономерах заблокували рух транспорту через пункти пропуску на державному кордоні. Такі дії учасників міжнародного руху були викликані набранням чинності в Україні нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених з порушенням митного і податкового законодавства автомобілів з європейською реєстрацією.

Вдень повідомлялось, що власники автомобілів на єврономерах розблокували рух транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Ускладненим залишався рух через пункти пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» - на кордоні зі Словаччиною, і «Тиса» - на кордоні з Угорщиною.

25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі і посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі. Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.