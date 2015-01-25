В Україні відбулися акції пам'яті загиблих жителів Маріуполя (фоторепортаж)

Сьогодні, 25 січня, у багатьох містах України пройшли акції пам'яті жертв обстрілу бойовиків в Маріуполі. Зокрема: у Києві, Львові, Слов'янську, Краматорську та інших містах.

У центрі Львова переселенці з Донецької і Луганської областей вшанували пам'ять загиблих 24 січня під час обстрілу терористами мирних жителів Маріуполя.

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Як передає кореспондент УНІАН, на проспекті Свободи, біля пам’ятника Тарасу Шевченку кілька сотень жителів сходу України, які тимчасово проживають у Львові, хвилиною мовчання вшанували пам‘ять загиблих внаслідок обстрілу "Градами" жителів Маріуполя.

Вони запалили лампадки і розгорнули плакати з написами: «Маленькая точка на карте – большая трагедия Украины»; «Я – Маріуполь»; «Мариуполь – мы с тобой»; «Маріуполь – співчуваємо! Миру вашому дому і тиші”; "ДНР" та "ЛНР" – терористи”; "Донецьк, Волноваха, Маріуполь – хто наступний?!".

До учасників акції приєдналися львів‘яни, вони принесли квіти і свічки, які запалили на вшанування пам"яті невинних жертв тероризму на Донеччині. Вони також разом із переселенцями закликали країни ЄС та НАТО не потурати ворогові та надати Україні військову допомогу.

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Також більше тисячі осіб зібралися на мітинг в Слов'янську і Краматорську, повідомляє 5 канал. Люди тримали в руках плакати з написами "Я - Маріуполь". Також люди виступили з закликами засудити дії терористів "ДНР" і "ЛНР". І закликали владу Росії припинити постачання бойовикам зброю і вивести з території України всіх своїх найманців.